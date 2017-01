Scherza e ride provando abiti bianchi, ma senza svelare ovviamente il suo. Con lei ci sono la ex gieffina Simona Salvemini, Samantha Crippa e Barbara Petrillo. Posano tra veli e tulle in attesa della data fatidica del sì, previsto per la fine di giugno in Sardegna per quello che si preannuncia il “matrimonio vip dell'estate”. A portare le fedi sarà il figlio Maddox che il prossimo 15 aprile spegnerà due candeline.



“Sono felice di potervi raccontare la giornata passata con le mie future damigelle per la prima prova abito…è stata un'emozione indescrivibile…vedermi con un abito da sposa mi ha emozionata molto di piu di quanto immaginassi, sembravo una bambina - ha scritto la Satta sul suo blog - Non avendo mai provato un abito da sposa non avevo le idee molto chiare su quale potesse essere in modello più adatto e non sapevo quale direzione prendere tra le tantissime possibilità che ho potuto trovare….ma per fortuna le mie damigelle mi hanno dato grande supporto! Penso si siano divertite molto a guardare le varie prove e a commentare ogni singolo dettaglio. I modelli, le forme, i tessuti, i ricami, le cose su cui soffermarsi per la scelta di un abito così importante sono davvero tante…Ovviamente questo è solo l'inizio, è solo un primo assaggio per orientarmi verso ciò che potrebbe essere la scelta giusta, e si sa…deve essere amore a prima vista!". Alle nozze mancano soltanto tre mesi e Melissa deve scegliere il suo modello...