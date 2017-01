Melissa Satta, torna in Italia e si fa bionda

Lui cambia colore alla maglia, lei ai capelli. Il ritorno in Italia dei Satteng porta cambiamenti non solo per la professione del compagno calciatore che scende in campo con i rossoneri, ma anche per la ex velina con il primo colpo di testa. Mamma Melissa Satta ha scelto di diventare sempre più bionda e si è affidata al parrucchiere di fiducia. "Ci voleva prima delle feste" ha cinguettato.