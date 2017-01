Melissa Satta: "Sono da pigiamone ma nell'intimità so fare impazzire il mio uomo"

14:25 - Il sesso? Come due amanti. Per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng la passione è come il primo giorno. "Dopo il parto siamo tornati a far l'amore come due fidanzati passionali - racconta lei al settimanale "Chi" -. Ci stuzzichiamo, lo provoco mentalmente e fisicamente". Tenerezza e sensualità possono andare a braccetto: "Sono da pigiamone - spiega -, ma nell'intimità so come far impazzire il mio uomo e lui sa come fare lo stesso con me" .

E per le nozze aspetta solo che Boateng si decida: “Noi ne parliamo, ma le chiacchiere servono a poco”. Intanto però ha già scelto la sua wedding planner e si sta portando avanti sognando la location (in Sardegna) e i dettagli (il paggetto sarà Maddox).



Per ora sono in Germania, perché Kevin gioca nello Schalke 04, ma viaggeranno ancora tanto. “Lui giocherà ancora per molti anni e in futuro sicuramente ci sposteremo ancora. - dice Melissa – Magari Kevin farà un'esperienza anche nella Major League statunitense”. Così da approdare a Hollywood... “Mai dire mai. Ma lo vorrò fare da signora Boateng. Come suona bene, vero? Anzi, vero Kevin?” conclude la Satta lanciando l'ennesimo messaggio al compagno.