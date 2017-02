Melissa Satta, sexy dark lady in intimo

L'avevamo lasciata pochi giorni fa in costume sotto il sole delle Canarie con Boateng e il loro bambino, ora la ritroviamo a Milano in slip e reggiseno per uno shooting mozzafiato. Melissa Satta, splendida ex velina mora di striscia, con un video da lei girato mostra i dettagli di un fisico al top, dagli addominali scolpiti, al sedere tonico alle lunghe gambe sinuose...

Lo aveva annunciato in post che la sua settimana, quella della moda milanese, sarebbe stata fitta di impegni e così è. Lasciato il marito a Gran Canaria Melissa è protagonista di eventi e shooting super hot. Mamma del piccolo Maddox, mette in mostra un fisico ben curato in tutta risposta a qualche follower che aveva azzardato l'ipotesi di una seconda gravidanza in arrivo. Con un paio di stivali neri alti fino al ginocchio, un completino intimo nero e una giacca in pelle appoggiata sulle spalle, sfoggia tutta la sua carica erotica, da vera dark lady.