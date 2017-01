Melissa Satta, sex bomb nell'intimità

13:41 - La sex bomb Melissa Satta è tornata. In formissima, gambe toniche e décolleté tutto curve, la ex velina, mamma di Maddox e compagna di Kevin Prince Boateng è impegnatissima tra shooting in biancheria intima, ospitate in tv, interviste ed eventi mondani tra l'Italia e la Germania, dove vive con il calciatore. Testimonial di lingerie posa in un backstage mozzafiato in slip e reggiseno.

Melissa indossa shorts che mettono in risalto le gambe affusolate, canottiere che esaltano il seno florido e perfetto, ma soprattutto completini intimi che ne sottolineano il lato sensuale ed intrigante. La Satta si riconferma testimonial per Rosso Porpora e posa affascinante ed erotica per la nuova campagna del brand.



Si lascia alle spalle le polemiche e gli insulti razzisti della rete e si mostra più sexy che mai in attesa di diventare la signora Boateng. La proposta, il calciatore dello Shalke 04 non gliel'ha ancora fatta, ma pare che i fiori d'arancio siano nell'aria. Forse per la prossima estate in Sardegna.