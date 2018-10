Melissa Satta, passeggiata milanese e poi festa a Londra

Qualcuno li definisce la coppia più glamour del calcio italiano: Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Lei alterna serate in tv a serate davanti alla tv. Sa presentare (e lo fa per un format televisivo), raccontarsi (è appena stata pubblicata la sua autobiografia), fare l'opinionista (il divano di Tiki Taka per tanto tempo è stato suo), ma è capace anche di cucinare, rassettare casa e far star bene i suoi uomini. Milano-Londra in famiglia: guarda...

Poche ore prima era a passeggio con il figlio Maddox, la nipotina e il marito Kevin Prince Boateng a Milano. Ora è a Londra per un weekend di festa. Del Boa ha detto che gli piace che sia puntuale, preciso, ma che sappia anche ballare e divertirsi. Lei dice che il vero showman in casa è proprio il calciatore. E così mixano alla perfezione giornate tranquille in famiglia a occasioni mondane e cene con gli amici. Paparazzati in centro a Milano sfoggiano outfit sportivi e rilassati con i bambini, ma per il compleanno inglese dell'amico cambiano velocemente registro, come mostrano sui social.