Melissa Satta, mamma che modella tra shooting e cover

Continua il momento d'oro di Melissa Satta. L'estate è iniziata sotto il segno dei fiori d'arancio, vacanze indimenticabili di coppia e in famiglia, shooting mozzafiato e momenti di passione casalinga. Ora al rientro in città, Boateng alle Gran Canarie con la maglia di Las Palmas e la Satta a Milano con gli impegni di Tiki Taka, sono più innamorati che mai. Lei, tra shooting e party, non fa mancare scatti da sex bomb con Kevin Prince.

Il mensile GQ Germania gli dedica la copertina e le foto che ritraggono la coppia sono ad alto taso erotico. Belli e innamorati si lasciano ritrarre tra passione e sex appeal. Entrambi col fisico scultoreo e mozzafiato. Lo sa bene Melissa che davanti ai flash non resiste e sfoga la sua carica sexy da modella. Non solo in costume. Anche una tshirt e un pantalone abbinati a uno strategico tacco 12 stregano i fan, come l'altra sera a Milano, quando la bella ex velina è arrivata in Corso Vittorio Emanuele nella boutique Stroili e gli ammiratori sono impazziti. Rossetto rosso fuoco, sorriso smagliante e aria da diva, la Satta è riapparsa in città in splendida forma.