Melissa Satta-Kevin-Prince Boateng, nozze fissate

l matrimonio si farà. E finalmente Melissa Satta e Kevin Prince Boateng annunciano anche la data e il luogo in una lunga intervista a Vanity Fair. L'ex velina e il calciatore si diranno sì a Porto Cervo a fine giugno. Dopo tanta attesa i due hanno deciso che il momento è arrivato e mentre a Milano i lavori per la nuova casa sono ancora in corso, fervono già i preparativi per la cerimonia d'inizio estate.

"Sposarmi non è mai stata una mia priorità, ma con un figlio è quasi obbligatorio, devi tutelarlo. E poi anche la coppia si rafforza, anche se noi ci sentiamo già una famiglia". racconta la Satta a Vanity. Pochi giorni fa, per il suo 30mo compleanno Boateng le aveva fatto arrivare a casa 300 rose. E nel salotto di Silvia Toffanin l'ex velina aveva confessato: "Prima il matrimonio e poi vorrei allargare la famiglia con un secondo figlio". Due ottimi indizi che fanno la prova: l'ora X è scoccata. A Porto Cervo, dove convoleranno a nozze, Melissa è cresciuta fino alle scuole medie, e lì torna tutte le estati. Di lei Boateng dice: "È la donna perfetta per me: è bellissima, sexy, intelligente, in casa fantastica, cucina benissimo. Ha un solo difetto: è fredda. Nel senso che non ti abbraccia, non è fisica. Ma è cambiata molto da quando è nato il bambino..." Il bambino è Maddox Prince, due anni ad aprile, una cascata di riccioli chiari che è la gioia della loro vita. Boateng è già padre di un altro bambino Jermaine-Prince, quasi 8 anni, nato, quando il calciatore era ancora giovanissimo, dal suo primo matrimonio con la tedesca Jennifer Michelle. Jermaine non ha ancora incontrato Maddox, ma prima o poi accadrà... "Non vogliamo spingere", dice Melissa. Intanto però i due hanno lasciato la Germania, dove Boateng ha concluso il suo contratto con il Schalke 04. Ora sono di nuovo a Milano e presto saranno marito e moglie, il resto verrà dopo.