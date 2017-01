Melissa Satta in Sardegna si prepara al sì

All'ultima prova abito Melissa non ha saputo trattenere l'emozione. Ormai mancano quattro giorni al matrimonio e poi il 25 giugno diventerà la signora Boateng. Volata in Sardegna con Kevin Prince e il piccolo Maddox, la modella cerca di rilassarsi, per quanto possibile, circondata dalle premure della famiglia e concedendosi qualche svago. E con un selfie in spiaggia mette a nudo la sua statuaria bellezza.

Volata in Sardegna con qualche giorno d'anticipo, Melissa prova a smorzare la tensione in spiaggia con i suoi uomini. Sdraiata sulla sabbia bianca regala un selfie ai fan in cui mostra le curve perfette del suo lato B. Lo spettacolo lascia davvero senza parole.

E siamo certi che anche il matrimonio della Satta e Boateng lascerà tutti senza parole. Organizzato nei mini dettagli dalla sposa e da Alessandra Grillo, sua wedding planner, riserverà grandi sorprese al centinaio di invitati.

La Satta e il Boa si scambieranno le loro promesse d'amore nella chiesetta Stella Maris, sul golfo di Porto Cervo, dove la showgirl è stata battezzata, ha concluso il suo percorso spirituale e ha fatto battezzare anche il figlio Maddox. La cerimonia verrà celebrata da don Raimondo Satta, considerato una persona di famiglia, mentre i testimoni di nozze di Melissa saranno i fratelli Maximillian e Riccardo. Le sue tre migliori amiche Barbara Petrillo, Simona Salvemini, Samantha Crippa e la nipotina Nicole, saranno invece le sue damigelle.

Nessun viaggio di nozze per la coppia appena rientrata da una vacanza in America, ma una bella casetta tutta nuova in zona Fiera a Milano. Evviva gli sposi.