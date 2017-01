Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, vacanza in famiglia in Sardegna

Prima una vacanza a due nelle limpide acque di Ibiza, ora il relax in famiglia per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng che a Porto Cervo se la spassano con il piccolo Maddox. E sulla spiaggia è un vero spettacolo tra gli scatti dell'ex velina in bikini e gli atteggiamenti dolci e premurosi del calciatore...

Melissa sfoggia un fisico da urlo, tonico e sexy, come è sempre stato del resto sin dai tempi in cui sgambettava sul bancone di Striscia. Il Boa non è da meno e mette in mostra il suo petto tatuato e possente.



Qualche giorno romantico a due nella bella isola dei vip alle Baleari e poi ritorno in Sardegna per riabbracciare il piccolo Maddox e continuare la vacanza in famiglia. "Satteng, famiglia" cinguetta Melissa mostrandosi con il piccolo in versione mammina sexy.