Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, luna di miele hot

Una passeggiata al tramonto in terra francese rende ancora più romantica la vacanza dei Satteng: "You and me... Romantic walk in Corsica", cinguetta più felice che mai la showgirl che sul social alterna le immagini della luna di miele a quelle del matrimonio augurando a tutti di poter vivere almeno una volta nella vita un giorno così speciale come quello del suo sì.

E ora che Prince e Melissa sono finalmente marito e moglie possono dedicarsi ad altri progetti: mentre lui è in cerca di una squadra in cui giocare, la Satta spera di allargare la famiglia. "Daremo un fratellino o una sorellina a Maddox", ha confidato sulle pagine di Chi proprio di recente.