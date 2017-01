17 giugno 2015 Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, fuga d'amore e di passione ad Ibiza Mini vacanza a due per i Satteng, tra baci e abbracci in mare Tweet google 0 Invia ad un amico

10:31 - Con Kevin Prince Boateng... sempre più Satteng. Melissa Satta e il suo compagno sembrano più uniti che mai e, nelle limpide acque di Ibiza esplodono di passione, come mostrano gli scatti di "Chi". Soli, per una breve fuga d'amore senza figlio, che è rimasto in Sardegna coi nonni, i due si sono presi qualche giorno solo per loro. Baci, abbracci e tanta attrazione... fisica.

E in quanto a fisico, Melissa ne sfoggia uno da urlo, tonico e sexy, come è sempre stato del resto sin dai tempi in cui sgambettava sul bancone di Striscia. Il Boa non è da meno e in boxer arancioni mette in mostra il suo petto tatuato e possente.



Qualche giorno romantico a due nella bella isola dei vip alle Baleari e poi ritorno in Sardegna per riabbracciare il piccolo Maddox e continuare la vacanza in famiglia. "Gli anni passano e succedono cose meravigliose" cinguetta l'ex velina sul suo profilo Instagram mostrando uno scatto insieme al piccolo e ad una cara amica con la sua bambina in riva al mare.



Poi anche il Boa posta uno scatto tenero in cui immortala i suo i”amori” sul bagnasciuga. Di cose ne sono successe e tutte bellissime per la Satta. A cominciare da Kevin Prince e dal loro incontro nel 2011 fino alla nascita del loro primo figlio, che ha ormai un anno. In mezzo, il trasferimento in Germania, , la moda, Tiki Taka per lei e lo Schalke 04 per lui...



Adesso pausa di riflessione, oltre che di relax per tutti. Da settembre si vedrà quali altre "cose meravigliose" succederanno ancora. Magari ci “scappa” anche un rientro in Italia...