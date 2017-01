Melissa Satta, curve da dieci e lode

Sfoggia curve da urlo, ventre piatto, gambe toniche, forme perfette e generoso décolleté. Melissa Satta in bikini in Sardegna presta il suo corpo mozzafiato agli obiettivi dei fotografi per uno shooting di moda. E aspetta di sapere quale sarà il destino della sua famiglia.

Per i Satteng infatti futuro incerto in Italia. Il marito Kevin Prince Boateng, stando ad un'indiscrezione riportata dal settimanale Chi, non sarebbe riuscito a concludere l'ingaggio allo Sporting di Lisbona e starebbe valutando delle proposte oltreoceano, forse negli Stati Uniti. Questo significherebbe per la bella ex velina l'addio al suo ruolo di padrona di casa di Tiki Taka, il programma calcistico di Mediaset. E un allontanamento maggiore dal suo Paese. Nessuna news per il momento. Intanto Melissa se la spassa nella sua Sardegna, tra feste, bagni e pose bollenti. E aspetta.