Melissa Satta, addio al nubilato a Barcellona

Fine settimana a Barcellona con le amiche più care per Melissa Satta che il 25 giugno sposerà Kevin Prince Boateng nella cornice di Porto Cervo, in Sardegna. Tutte con la stessa maglietta festeggiano l'addio al nubilato della showgirl facendo un tour per la città. E di sera un tuffo nella movida spagnola...

Melissa, Simona, Samantha e Barbara, quattro amiche, tutte bellissime, si destreggiano a piedi e in bicicletta per le vie del capoluogo catalano indossando la stessa maglia su cui campeggia una scritta prontamente offuscata su Instagram che solletica la curiosità dei follower. Un caffé per strada, una sosta vicino al porto e una tappa alla Sagrada Familia prima di prepararsi per i festeggiamenti notturni (di cui non c'è traccia sul social della futura sposa). Poi il rientro a Milano da Kevin Prince Boateng e dal piccolo Maddox.