Mel B, basta balli sul palco: ora corre in strada per tonificare il lato B

I tempi delle Spice Girls sono lontani. Adesso Melanie Brown, meglio conosciuta come Mel B, non si scatena più sul palcoscenico ma... sul marciapiede. Per la bella ex cantante (a meno di vagheggiate reunion delle Spice), oggi 40enne e mamma di tre figli, non è più tempo di balletti ma di corse e allenamenti per tonificare le sue curve super bollenti. E magari "smaltire" quel lato B decisamente generoso.