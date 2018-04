Meghan Markle, sfoglia il baby-album della futura principessa

Un solo obiettivo: brillare. E se da piccola la giovane Markle aspirava già ad avere la tiara in testa e i riflettori puntati, la sua vocazione diventerà presto realtà. L'attrice americana, oggi 36enne, è il frutto di una grande amore tra la madre Doria Radlan e il padre Thomas Wayne, finito però presto. Nell'album di famiglia, scovato da Chi, ci sono gli scatti con la sorella maggiore, con cui ora i rapporti sono molto tesi. Ci sono le foto in posa in bikini, la recita all'asilo mentre canta, le prime immagini da adolescente con le amiche, il giorno del diploma, il bacio alla nonna...