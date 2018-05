Meghan Markle, il suo fratellastro scrive a Harry: "Non sposarla, è superficiale e presuntuosa"

Tra Meghan e Thomas pare non corra buon sangue, al punto che, come sostiene il "Daily Star", non si parlerebbero da tempo. A confermarlo ci sarebbe il fatto che non è stato invitato al matrimonio.



Nella lettera Meghan viene definita "una donna stanca, superficiale e presuntuosa". Thomas poi lancia un'accusa ben precisa. "Che tipo di persona è quella che usa suo padre fino a quando non è in bancarotta, poi si dimentica di lui in Messico lasciandolo in rovina, pieno di debiti... E quando è il momento di ripagarlo, lo tratta come se non lo avesse mai conosciuto. Non ricorda che se non fosse stato per lui, servirebbe ancora ai tavoli o farebbe la babysitter" continua.



"Non vuole i suoi parenti alle nozze e invece festeggerà con perfetti estranei. Chi mai si comporta così? Dovresti porre fine a questo finto matrimonio da favola prima che sia troppo tardi" è l'esortazione più forte.



Thomas, 51 anni, ha in comune con Meghan lo stesso padre. Il "Sun", riprendendo la notizia della lettera, ha anche tratteggiato il profilo dell'uomo. Quando Meghan nacque nel 1981, Thomas Jr viveva con suo padre, la sorella Samantha Grant e la matrigna Doria, la mamma della futura moglie di Harry. Oggi lui vive a Grant's Pass, in Oregon, e lavora come montatore di finestre. E' stato sposato per 11 anni con Tracy Dooley, donna dalla quale ha due figli,Thomas e Tyler.



Proprio l'ex moglie ha detto di Thomas che soffre di problemi di alcolismo. E non solo, perché l'uomo ha trascorso una notte in cella il 12 gennaio in Oregon, quando è stato fermato per possesso illegale di armi e per aver puntato la pistola contro la sua attuale compagna, Darlene Blount, nel tentativo di mandarla via.