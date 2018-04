Meghan Markle, eccola a 8 anni quando si faceva chiamare principessa

Quale donna da piccola non ha giocato a fare la principessa? Meghan Markle lo diventerà davvero. In un video privato della futura sposa del principe Harry si vede Meghan all'età di otto anni mentre si fa chiamare “altezza reale” e impartisce ordini ai suoi sudditi. Le eccezionali immagini pubblicate dal settimanale Chi, in edicola da mercoledì, vedono una piccola Markle con la corona in testa seduta su una coperta rossa. Un sogno che si sta per avverare...

“Era la festa del mio compleanno”, rivela Ninaki Priddy, per anni migliore amica della futura principessa, a Chi. “E abbiamo organizzato questo spettacolo che si chiamava “Your Royal Highness” (Sua Altezza reale) e la star era Meg. È molto divertente guardarlo ora, e visto cosa sta succedendo nella sua vita, è abbastanza sorprendente. Meghan è sempre stata al centro dell'attenzione, sempre la capocordata: era il mio compleanno, ma era lei a interpretare il ruolo della protagonista. Ma la faccenda di farsi chiamare “Sua altezza reale” è uscita così, non era programmata”. Un segno del destino per la piccola Meghan che sapeva già quel che voleva.



Il rapporto tra Ninaki e Meghan, che ha voluto l'amica come testimone alle sue prime nozze, si è poi rovinato tanto che ora l'ex amica dichiara: “Non è più la persona che conoscevo. Abbiamo condiviso bei momenti. Ma lei per me ora è irriconoscibile. Una versione fabbricata, esagerata, di se stessa”. Il risvolto brutto di quel sogno che si sta avverando...