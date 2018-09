Meghan Markle ai fornelli, eccola mentre cucina

Meghan Markle sveste i panni reali e si lega il grembiule in vita. La Duchessa di Sussex sa come stupire e questa volta si trasforma in casalinga e delizia tutti in cucina. La moglie del principe Harry manovra pentole e mestoli insieme a donne di diverse etnie. A mostrare l'inedito quadretto è il profilo ufficiale di Kensigton Palace che pubblica scatti dell'ex attrice intenta tra i fornelli.

Meghan ha fatto visita alla Hubb Community Kitchen di Grenfell a gennaio. Ha scoperto come alcune donne abbiano fatto gruppo in una cucina comunale al Manaar Centre di Londra, dove si ritrovano sia per preparare piatti per la famiglia e per i vicini, sia per condividere difficoltà e progetti. La Markle, che ha intenzione di seguire le orme di Diana e impegnarsi nel sociale, c'è andata sempre più spesso e ora è la protagonista di “Toghether”, il libro di ricette realizzato proprio dalla comunità femminile, di cui ha scritto la prefazione.