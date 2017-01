Megan Gale, che mamma sexy in bikini!

11:14 - Curve perfette, pancia piatta gambe toniche, Megan Gale, 39 anni, posta uno scatto in bikini e raccoglie i complimenti di tutti i fan. Diventata mamma a maggio del piccolo River, la modella australiana ha già posato in topless per la copertina dell'ultimo numero del magazine Who, sfoggiando tutta la sua bellezza e il suo sex appeal, e con questo scatto dimostra che è tutto vero, Photoshop non c'entra e le sue forme sono reali.

"Diventare mamma... sono stata in una sorta di bolla finora, farsi una doccia di due minuti è stato un lusso, di apparire sexy neanche a parlarne e tanto meno di andare in palestra per riacquistare la forma", racconta la modella a Who. Eppure il risultato c'è stato eccome. E lo scatto in bikini lo dimostra. La bellezza di Megan è tutta naturale e genuina e non c'è bebè o gravidanza che tenga. Quando si è sexy come lei si resta sexy, sempre.