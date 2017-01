Megan Fox paga gli alimenti all'ex marito Brian Austin Green

Dopo il divorzio a Hollywood si comincia a fare i conti in tasca all'ormai ex coppia formata da Megan Fox e Brian Austin Green. Secondo il sito Tmz sarà infatti la sexy attrice a pagare l'assegno di mantenimento al maritino. La cifra per ora è top secret, ma pare che l'ex divo di "Beverly Hills 90210" abbia tutte le intenzioni di far valere davanti al giudice il famoso incidente del 2014. Da allora ha serie difficoltà a lavorare.

Un anno fa, infatti, Megan e Brian Austin sono stati investiti da un'auto guidata da un ubriaco. L'attore non si è mai ripreso dopo lo shock, soffre di vertigini e non riesce più a mettere piede sui set. Per questo a portare i soldi in casa ci ha pensato soprattutto la Fox. Per ora la coppia ha scelto di non commentare, rimanendo in silenzio anche dopo che la notizia della separazione è diventata di dominio pubblico. E in molti sono pronti a giurare che i due abbiano già trovato un accordo finanziario.