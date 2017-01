Max Biaggi: "Tutto ha inizio"... con Bianca Atzei

Max Biaggi è innamorato di Bianca Atzei. Dopo la fine della sua storia d'amore con Eleonora Pedron, è lo stesso motociclista a ufficializzare quel che si vociferava da tempo: "Non arrendersi mai, perché proprio quando credi che sia tutto finito, tutto ha inizio @biancaatzei". Nel dolcissimo post appare Max mentre bacia teneramente la cantante.

Dopo l'annuncio social dell'addio tra Biaggi e la ex Miss Italia e le foto che vedevano Eleonora insieme a Daniele Conte, fratello del ct della nazionale di calcio italiana, ecco uscire allo scoperto anche il motociclista. Due righe dolcissime e una foto romantica per confermare l'inizio di una bella storia d'amore. La cantante sul suo profilo social posta la foto delle sue ciabatte con due cuori e cinguetta: "due cuori e una capanna".



"Bianca è il mio nuovo viaggio. Sono felice", Max Biaggi conferma a Chi la sua storia d'amore. Il settimanale Chi li ha sorpresi nella loro prima uscita pubblica a Milano: cena al ristorante e poi via, nella notte, mano nella mano, fino alla casa che Biaggi possiede a Milano.