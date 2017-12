Max Biaggi: "Ora penso ai figli, basta situazioni superflue"

Non c'è nessun ritorno di fiamma con Eleonora Pedron , madre dei suoi due figli, e non è lei la causa della rottura inaspettata con la cantante sarda Bianca Atzei . Max Biaggi , sulle pagine del "Settimanale Vero" confessa: "In questo momento della mia vita prevale il ruolo di padre".

Max viaggia sempre con un beauty case che gli hanno regalato i figli lo scorso Natale con incise le loro iniziali. Loro, Inés Angelica e Leon Alexander, vengono al primo posto nella vita dell'ex pilota che si è ripreso da un brutto incidente in pista avvenuto lo scorso giugno. Da quel momento difficile molte cose sono cambiate e il pilota ha fatto un bilancio della sua vita: "Quando si subiscono traumi così importanti, è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso e a quello che dovrà ancora venire. L'incidente mi ha fatto capire che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue, in qualsiasi campo". Frecciatina?