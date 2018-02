Max Biaggi, è Michelle Carpente il suo nuovo amore?

Max volta pagina e Bianca Atzei, in Honduras, piange la fine della sua travolgente storia d'amore con lui: "Sono stata un mese in ospedale per tenergli la mano", ha confessato in un momento di sconforto durante la diretta de "L'Isola" con Alessia Marcuzzi. "Io non colpevolizzo nessuno, ognuno fa le sue scelte nella vita, l'amore può finire, però ci vuole tempo per superare", ha poi aggiunto la cantante... che a quanto pare dovrà farsene una ragione.



Del resto Max è stato chiaro: "Quando si subiscono traumi così importanti, è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso e a quello che dovrà ancora venire. L'incidente mi ha fatto capire che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue, in qualsiasi campo". E così mentre Bianca non si dà pace, lui a Milano si darebbe... agli incontri segreti con l'attrice (ha recitato in "Scusa ma ti chiamo amore") e conduttrice 29enne, madre di un bambino di 3. I due, pizzicati nella stessa via, e visti uscire dallo stesso palazzo separatamente, si frequenterebbero da poco, ma secondo i ben informati si tratta di un vero "colpo di fulmine".