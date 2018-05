Max Biaggi e Michelle Carpente, baci "in amicizia" in aeroporto

Non è arrivato ancora il momento giusto per uscire allo scoperto per Max Biaggi e Michelle Carpente. I due, che si dichiarano amici, non perdono occasione per vedersi senza però confermare le voci di una presunta relazione. Pizzicati all'aeroporto di Fiumicino da "Diva e Donna" si salutano affettuosamente con due baci sulle guance e niente di più. Insieme a loro c'è anche il figlio della conduttrice, Daniele.

Shorts e top per Michelle, 29 anni, che in aeroporto al fianco di Max, 46, esalta il suo fisco statuario. Look sportivo anche per l'ex pilota pronto a far rientro a Monte Carlo, dove vive. I due guardano nella stessa direzione prima di salutarsi "in amicizia", con due baci innocenti.



Solo lo scorso inverno Biaggi e la Carpente erano stati paparazzati a Milano "casualmente" nella stessa via e immortalati mentre uscivano "casualmente" dallo stesso palazzo anche se in momenti differenti.