Max Biaggi e Bianca Atzei, verso il matrimonio

"Milioni di stelle sono in cielo, tu sei quella più lucente che brilla nel mio cuore. Grazie di essere arrivata!". Con una dedica social Max Biaggi ha rinnovato la sua dichiarazione d'amore a Bianca Atzei, pochi giorni fa, a San Valentino. La loro love story va a gonfie e vele e la rotta è quella dell'altare. Biaggi e Eleonora Pedron hanno infatti trovato un accordo per la separazione e adesso, come si legge sul settimanale Chi, il pilota e la cantante sono liberi di pensare in grande e di cominciare a parlare di matrimonio.

Non ci sono ostacoli sul rettilineo del loro amore. Bianca ha persino conosciuto i figli di Max , mentre lui è diventato grande amico della futura suocera. E dopo la vacanza alle Maldive i due si sono concessi anche un break invernale sulla neve. Il quotidiano è fatto invece di mille impegni, tra le trasferte di lei per i concerti e quelle di lui per le gare. Appena possibile però i due si ritrovano, a Montecarlo, dove lui ha la residenza o a Milano. Una coppia felice e innamorata, come mostrano gli scatti sui social, non ultimo quello in cui i due guardano insieme sul divano Sanremo in televisione. Non manca proprio niente, anzi forse sì, una promessa solenne, un "sì" che suggelli questo amore da favola.