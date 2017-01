Max Biaggi e Bianca Atzei, siparietto romantico durante il concerto

Abitino con stacco di coscia ben in vista, niente reggiseno e un inserto di tulle vedo-non vedo sul décolleté. Bianca ha catturato sguardi e flash. Soprattutto quelli del suo fidanzato Max Biaggi, che per l'occasione si è trasformato in un fotografo d'eccezione, pronto a immortalare la sua bella in ogni posa. Felici e innamorati i due si sono presentati alla prima uscita ufficiale e hanno mostrato a tutti la loro grande passione.