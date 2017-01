Max Biaggi e Bianca Atzei, amore tra gli scaffali

Hanno ufficializzato la loro unione da poco, sui social, con una dedica romantica e un bacio, poi sono usciti allo scoperto in pubblico mano nella mano. Ora Max Biaggi e Bianca Atzei mettono su casa insieme. Prima tappa in uno store milanese per fare shopping e tra gli scaffali scattano baci e passione, come mostrano le foto di Chi.

Il pilota e la nuova compagna sono stati sorpresi a fare acquisti per la casa. E tra uno scaffale di salviette e uno di coperte scatta l'amore: Max abbraccia la sua Bianca e le schiocca baci su baci, si stringono come due innamorati al primo appuntamento. Non importa se si trovano nel grande magazzino in centro a Milano, in mezzo alla gente, per loro la corsia dei casalinghi si trasforma in un set perfetto per scambiarsi tenerezze. Poi scelgono il corredo e via di corsa con i sacchetti tra le mani.



Intanto la ex di Biaggi, Eleonora Pedron va allo stadio con il nuovo compagno Daniele Conte. Insomma tutto procede per il meglio in entrambe le direzioni...