Max Biaggi, dopo la Pedron c'è Bianca Atzei

Mancano ancora le foto delle due nuovi possibili coppie, ma stando ai pettegolezzi per il motociclista e l'ex Miss italia si sono aperte nuove strade. Eleonora pare abbia una storia con Daniele Conte, fratello dell'allenatore azzurro Antonio, titolare di un ristorante a Montecarlo e proprio lì pare che i due si siano conosciuti e abbiano iniziato a vedersi.



Ora secondo quanto riporta Novella, anche per Max ci sarebbe un nuovo amore all'orizzonte. Si tratterebbe di Bianca Atzei, cantante ed ex di Pippo Inzaghi. I diretti interessati non confermano e i paparazzi sono scatenati nella speranza di poter beccare presto le nuove coppiette.