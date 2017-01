Max Biaggi: "Con Bianca ho conosciuto la vera felicità"

Max Biaggi e Bianca Atzei sono indivisibili. Dallo scorso settembre, quando è iniziata la loro relazione, non hanno mai conosciuto un momento di crisi. La coppia ha già confidato di voler convolare a nozze e di pensare a un figlio. In un servizio su "Chi" i due sono stati fotografati in Sardegna durante un tenero weekend tra coccole e relax sulla spiaggia. E il pilota, sempre più innamorato, rivela: "Con lei ho conosciuto la vera felicità".

Biaggi ha accompagnato la fidanzata in Sardegna che era impegnata come madrina del "Wine & Food Festival". E' stata l'occasione per far conoscere all'ex campione di motociclismo la nonna di lei. La cantante, intanto, si è trasferita a Montecarlo a casa di lui, dopo che si è separato da Eleonora Pedron.