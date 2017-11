Max Biaggi- Bianca Atzei, bagni d'amore e risate al mare

"Love you #us #noi #graziediesserci", cinguetta felice Bianca mentre, al mare, posa vicino al compagno dal quale non si è staccata un attimo durante tutta la lunga degenza in ospedale. Scampato il pericolo, Biaggi sta decisamente meglio e per la coppia è tempo di tornare a vivere lasciandosi alle spalle il terribile incidente.



E una vacanza in Sardegna è un buon modo per ricominciare... i due, in spiaggia sotto un gazebo, ridono e si punzecchiano con il sorriso. E proprio mentre la cantante, con lo smartphone in mano, suggerisce a Max di essere più simpatico nelle loro clip su Instagram Stories, lui le versa dell'acqua sulla schiena facendo sobbalzare Bianca che gli dà del "disgraziato". Sexy in bikini, con un lato B da urlo, la Atzei va poi ad asciugarsi al sole...