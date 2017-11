Mauro Icardi e Wanda Nara, nuovi tatuaggi per la coppia

Tra le tante passioni di Mauro Icardi e Wanda Nara c'è anche quella per i tatuaggi, per lui in formato extra, per lei decisamente meno vistosi. La coppia, inseparabile, alla faccia delle costanti voci di crisi, ha appena ultimato una sessione di tattoo con un artista di fiducia. Lo stesso che a maggio ha inciso sulla pelle dell'asso argentino un leone e i suoi due cuccioli che rappresentano ovviamente lui e le bambine Francesca e Isabella, avute da Wanda. Ma giusto per puntualizzare l'amore smisurato per le sue creature, Icardi è andato oltre. Se tempo fa ha tatuato il volto della primogenita su un polpaccio, in queste ore ha completato su quello libero il ritratto dell'ultima arrivata, che il 27 ottobre ha spento la sua prima candelina.



Wanda invece si è fatta tatuare sul fianco un aereo che ha mostrato sui social cinguettando: "Vuela tan alto como te lleven tus sueños..." e un leone sul braccio... praticamente il marchio di famiglia.