Mattia Destro, niente squadra ma una moglie innamoratissima sul mare di Mykonos

In attesa di conferme sul fronte calcistico, Mattia Destro non ne ha bisogno su quello sentimentale. Dopo l'ultimo scorcio di stagione al Milan, e in attesa di una futura destinazione sportiva, il giocatore, che fa ancora capo alla Roma , se la spassa in spiaggia con la splendida moglie, Ludovica Caramis.

Sul bellissimo mare di Mykonos, al sole di giugno, Mattia e Ludo sembrano innamorati come il primo giorno. Si abbracciano, si guardano, si coccolano sotto l'ombrellone. Bellissima lei, in un minicostume che lascia poco all'immaginazione, tenero e romantico lui, che la aiuta a riagganciarsi il reggiseno dopo un bacio appassionato.



Insomma, in attesa di una squadra dove giocare il prossimo campionato, lui pensa all'amore e alla sua Ludovica. Che ricambia con affetto. Dopo la Grecia, Destro è tornato in Italia per il matrimonio dell'amico Alessandro Florenzi che ha sposato la bella Ilenia Attori nella Capitale. E poi è ripartito per gli Stati Uniti.