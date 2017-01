Mattia Destro e Ludovica Caramis, ancora in luna di miele

Un paradiso e un mare da sogno per Mattia Destro e Ludovica Caramis. Le cartoline da Bora Bora del calciatore e della "professoressa" dell'Eredità sono incantevoli: scenografia mozzafiato e curve da capogiro in bella vista. La showgirl, che ha sposato l'attaccante della Roma lo scorso autunno, è in splendida forma.