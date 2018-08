Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, coccole a Milano Marittima

Baci e passione sotto l'ombrellone per il Ministro degli Interni in Romagna. Vacanze tutte italiane per Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, pizzicati dal settimanale Chi, in edicola da mercoledì 8 agosto e in anteprima su Tgcom24, a Milano Marittima durante un fine settimana bollente. La coppia si scambia coccole al sole: "Altro che Maiorca, a Milano Marittima e in Romagna si passano le migliori vacanze del mondo!", ha detto il vicepremier.