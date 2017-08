Matteo Salvini al mare ed Elisa Isoardi in montagna, ma l'amore continua

Lui al mare, lei sui monti. Lui nella movida romagnola a fare selfie con le fanciulle in spiaggia, lei nel Cuneese a respirare aria di casa tra colline coltivate a viti e tanto silenzio intorno. A colmare la distanza “chilometrica” tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi c'è l'amore. Il politico qualche giorno fa ha detto: “Sono felicemente e serenamente insieme a Elisa. Abbiamo problemi come ogni coppia e li risolviamo parlando tra di noi”.

Sembra rientrare l'allarme crisi tra la conduttrice tv, pizzicata dal settimanale Chi mentre baciava l'avvocato romano Matteo Placidi a Ibiza, e il leader della Lega. Dopo qualche replica social, qualche like tolto e una “amicizia” instagram ritrovata, la coppia torna social. Matteo posta le foto da Milano Marittima e si mostra sereno e sorridente. Piadine, dolci, partitelle a briscola nel “bagno” più trendy del litorale, foto con la polizia locale sul bagnasciuga e sala giochi per Salvini in Romagna. La Isoardi ci va più cauta e cinguetta dal Cuneese: “La mia terra, family, cuore”.