Matteo Darmian, guarda che nozze da favola sul lago di Como

Matteo in blu e Francesca in un abito bianco ricamato e con lungo strascico si sono scambiati le fedi nel paese gremito di gente. Poi via verso Cernobbio dove li aspettava un party da mille e una notte. Tavole imbandite, una pioggia di fiori, balli, divertimento e fuochi d'artificio sul lago per festeggiare la coppia. Sfoglia la gallery e scopri tutti i particolari del banchetto nuziale e gli invitati alla super-festa...