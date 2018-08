Matrimonio Fedez-Ferragni, la raccolta fondi fatica a decollare: solo 3mila euro (per ora)

Chiara e Fedez sono ancora a Ibiza con Leo, impegnato ad assaggiare per la prima volta la frutta. A loro si è unita pure Francesca, sorella della fashion blogger e insieme si godono gli ultimi giorni di Baleari prima di volare in Sicilia per... il matrimonio dell'anno. La coppia si scambierà le promesse d'amore nella splendida cornice di Noto e per l'occasione ha scelto di non fare la classica lista nozze. Agli invitati è stato suggerito di partecipare a una raccolta fondi destinata a una causa benefica suggerita dai fan e poi scelta dalla coppia. La piattaforma di crowdfunding è stata aperta 26 giorni fa e al momento sono stati versati solo 3mila euro sui 50mila euro indicati come obiettivo minimo euro. Di questi 2mila euro sono stati donati da tre persone in forma anonima. A quanto pare, l'iniziativa di Chiara e Fedez al momento fatica a decollare, ma in questi pochi giorni che precedono la cerimonia, la situazione potrebbe riservare interessanti sorprese.