Matri-Nargi, la prima uscita a tre è... social

E' un amore pure il loro e non poteva coronarsi che con la nascita della piccola Sofia. Federica e Alessandro, al settimo cielo, sono ricomparsi sul social dopo un periodo di pausa dal lieto evento. Entrambi emozionati e "indaffarati", hanno prima affidato al papà della velina il compito di annunciare l'arrivo della neonata e solo una settimana fa l'ex velina, già in splendida forma, si è regalata uno scatto con la piccina davanti al Duomo.



Ma è in questi giorni che la famiglia si è riunita sul social, e sono immagini che tutti i fan aspettavano da tempo. In una splendida giornata autunnale Ale spinge la navicella e Fede, al suo fianco ride e dedica ai suoi amori un cuoricino. Poi di sera tutti e tre si riscaldano davanti al camino e questa volta è il calciatore a cinguettare: "Le mie serate preferite".