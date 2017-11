Matilde Brandi, curve sexy a 48 anni

Ha quarantotto anni, ma ne dimostra molti meno. Matilde Brandi, ballerina e showgirl si rilassa a San Felice Circeo con il compagno Marco Costantini e con le amiche Tosca D'Aquino e Monica, con cui condivide simpatici siparietti in spiaggia. In bikini mette in luce un fisico tonico e super sexy e un lato B che sfila la legge di gravità.

Madre di due gemelle di 11 anni avute da Costantini, Sofia e Aurora, Matilde ha trascorso qualche anno lontana dalla televisione per seguire la crescita delle sue figlie. Dal 23 al 26 agosto è stata impegnata in veste di conduttrice al "Circeo Film Arte e Cultura" al fianco di Tosca D'Aquino. Le due, anche vicine di ombrellone, hanno dato vita a simpatiche clip condivise su Instagram. "Novella 2000" ha immortalato la conduttrice in tutta la sua bellezza che, alla soglia dei 50, sfoggia un costume bianco con i laccetti che mette in luce un corpo allenato e longilineo.