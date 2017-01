Massimo Ferrero, battesimo in Vaticano per il figlio Oscar

Battesimo in famiglia per il patron della Sampdoria Massimo Ferrero. Oscar, il figlio nato sei mesi fa dall'unione con Manuela Ramunni ha ricevuto il primo sacramento in Vaticano, sotto lo sguardo gioioso di parenti e amici, tra cui Simona Izzo e Ricky Tognazzi, madrina e padrino del neonato.

E' stata una giornata ricca di emozioni per l'elegante presidente della Sampdoria in papillon e la compagna Manuela, genitori di Rocco, 3 anni, e del piccolo battezzato, vestito di bianco e azzurro. Dopo la cerimonia celebrata dal cardinale Angelo Comastri, e il fuori programma di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, arrivati in ritardo alla funzione, il piccolo festeggiato, accompagnato da mamma e papà, e un centinaio di invitati si sono spostati a Villa Miani, a Roma. Sulle pagine di Diva e Donna, Manuela ha confidato: "E' stato un momento toccante per me e Massimo, ma anche per il fratello maggiore, Rocco, scatenato come sempre, ma anche emozionato ed elegante. Anche la festa è stata bellissima con il sole e un animatore che ha fatto giocare i bambini. Poi Simona anche se un po' sotto shock, ha fatto un bel discorso".



Tra gli amici della coppia c'erano anche Rossella Izzo, Myriam Catania e il comico Dado. Presenti alla funzione anche le figlie di Ferrero Vanessa e Michela, avute dalla prima moglie Paola, ed Emma, nata dalla seconda consorte Laura.