Massimiliano Allegri e Gloria Patrizi si sono lasciati

Le cause non sono ancora note, ma sicuramente nel rapporto hanno pesato i risultati non proprio soddisfacenti della squadra. La bella Gloria, che nel suo curriculum annovera un passato da coniglietta di "Playboy" nel 2009 e da showgirl nelle tv locali senza dimenticare un flirt con il tronista di "Uomini e Donne" Nicola Paolinelli, aveva fatto molto discutere per i cinquettii al veleno nei confronti della Juventus prima che il fidanzato diventasse allenatore.



Subito dopo era stata costretta a chiudere il profilo Twitter e gli altri account sui social ed era sparita. I tifosi bianconeri non l'hanno mai amata, e alla fine i dissapori si sono riversati anche nella vita di coppia. Con Allegri sempre più nervoso impegnato a gestire le sconfitte e la fidanzata sempre più ingombrante. Per ora avrebbe scelto la squadra.