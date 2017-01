Martina Stella sposa il suo Andrea Manfredonia

SET MOZZAFIATO Martina Stella, backstage bollente

E' un'inguaribile romantica, che sogna il grande amore e la famiglia serena. Vive e dorme solo con Ginevra. Martina Stella posa per un backstage sensazionale in biancheria intima e al settimanale F racconta di non avere particolari tecniche di seduzione: “preferisco puntare sull'ironia”. Difficile però non puntare...