Martina Stella presto sposa: "Che emozione provare l'abito bianco"

"Per lavoro mi sono vista in bianco mille volte, ho indossato abiti da sposa di tutti i tipi e di ogni epoca, eppure, quando ho provato quello con cui andrò all'altare mi sono emozionata tantissimo. Non volevo più toglierlo". Così Martina Stella annuncia in esclusiva al settimanale Chi le sue nozze con il procuratore sportivo Andrea Manfredonia, figlio dell'ex calciatore Lionello Manfredonia, che saranno celebrate il 3 settembre a Sutri, in provincia di Viterbo.