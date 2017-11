Martina Stella, mamma che bikini in Versilia

In Versilia brilla la Stella in bikini con curve da urlo e pose ammiccanti. Martina, toscana di nascita, sta trascorrendo le sue vacanze con la piccola Ginevra, la bimba avuta da una precedente relazione, e il marito Andrea Manfredonia, procuratore calcistico. A quasi un anno dalla loro unione l'attrice non perde occasione per dichiarargli il suo amore sui social tra dediche e hashtag.

Trentadue anni, una figlia e una silhouette super sexy per l'attrice che al mare, tra passeggino da spingere e giri in bicicletta con Ginevra sul seggiolino è una mamma sprint senza rinunciare alla sua femminilità. Una carrellata di immagini in due pezzi mette in luce sensualità e curve magnetiche. Con un primo piano sul viso mostra le sue lentiggini e cinguetta: "Adesso capisco perché dopo i 30 il sole fa tutto un altro effetto!!! @amanfredonia love you. Benvenute lentiggini!!!". Effetto al naturale che piace ai follower...