Martina Stella fa prove di nozze in abito bianco

Scelta di strascico, velo e accessori. Martina Stella fa prove di nozze. La bionda attrice fotografata dal settimanale Chi in un atelier di Piazza di Spagna è più bella che mai e svela già l'abito bianco con cui salirà all'altare il 3 settembre per dire sì all'uomo della sua vita Andrea Manfredonia...

Ad accompagnarla dallo stilista Alessandro Angelozzi mamma Bianca, che insieme alle damigelle e alle sorelle vestiranno sue creazioni, e il suo wedding planner Enzo Miccio che organizzerà cerimonia e ricevimento. Insomma è tutto pronto per il giorno del sì il 3 settembre a Sutri, in provincia di Viterbo. E Ginevra, la figlia che Martina ha avuto dall'ex compagno Gabriele Gregorini, farà da damigella e porterà le fedi.



La Stella e Manfredonia, procuratore sportivo, sono insieme dal febbraio 2015 e tutto sembra andare davvero a gonfie vele. Proprio alcuni giorni fa Andrea lo ha voluto ribadire sul suo profilo Instagram condividendo una foto dolcissima in cui bacia la sua Stella e scrivendo: "Per sempre"...anticipo della promessa di settembre.