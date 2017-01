Martina Stella e Andrea Manfredonia, baci ed effusioni al ristorante

11:38 - Baci, effusioni, coccole al ristorante in una romantica serata a Roma per Martina Stella e il fidanzato Andrea Manfredonia. Da tempo la coppia non si faceva beccare insieme tanto che i maligni già parlavano di un ritorno alla singletudine per la bella attrice 30enne. Intrigante testimonial di biancheria intima e mamma di Ginevra, Martina sembra aver trovato la serenità con Andrea, dopo l'addio al papà della sua bambina, Gabriele Gregorini.

Sul suo profilo social l'attrice posta immagini in mezzo al verde che la ritraggono con la bambina. Del fidanzato solo poche incursioni e anche piuttosto datate. Ma gli scatti che ritraggono la coppia a Roma l'altra sera confermano che tutto procede a gonfie vele. La Stella in jeans, tacchi alti e camicia bianca sorride e si lascia andare alle tenerezze con Manfredonia, che sembra non aver occhi se non per la bella fidanzata.