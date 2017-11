Martina Stella di nuovo mamma: presto un figlio

Prosegue a gonfie vele l’amore tra Martina Stella e il marito Andrea Manfredonia . E ora, secondo quanto scrive il settimanale " Spy " e anticipa Tgcom24 , la coppia è pronta a dare alla luce un figlio. Un fratellino per la piccola Ginevra , figlia dell'attrice. Manfredonia, dopo essere entrato a far parte della famiglia, è in perfetta armonia anche con la bimba nata da una precedente relazione e che oggi ha 5 anni.

L'attrice non smentisce e non conferma la nuova gravidanza. Sui social posta foto in cui è felicissima con il marito e mentre fa palestra e festeggia il quinto compleanno della piccola Ginevra. Dalle foto però non emerge neanche un accenno di pancia...