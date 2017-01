Martina Stella, backstage bollente

E' un'inguaribile romantica, che sogna il grande amore e la famiglia serena. Vive e dorme solo con Ginevra. Martina Stella posa per un backstage sensazionale in biancheria intima e al settimanale F racconta di non avere particolari tecniche di seduzione: "preferisco puntare sull'ironia". Difficile però non puntare sulle sue curve intriganti e maliziose che bucano l'obiettivo.

“L'amore arriva inaspettato e ingestibile: non puoi decidere a tavolino di chi innamorarti, devi farti sorprendere, perciò capita anche di sbagliare e non andare d'accordo. Io, poi, mi lascio andare, tendo a raccontarmi molto, non trattengo le emozioni, sono trasparente” spiega l'attrice che vive con la bambina avuta dal suo ex Gabriele Gregorini. Ora fa coppia con Andrea Manfredonia, ma il suo amore più grande è la piccola Ginevra: "Sono una mamma presente, le do stabilità e, anche a costo di molte rinunce lavorative, cerco di esserci sempre. Ginevra resta la mia priorità".