Martina Colombari in topless per Costacurta

10:42 - Uno yacht ad alto tasso erotico quello che ha ospitato per il weekend Martina Colombari e Billy Costacurta. La ex regina di bellezza e l'ex calciatore in barca con Giovani Malagò, Giuseppe Tornatore e Walter Veltroni hanno sfoggiato fisici perfetti e palestrati. E per la modella anche un topless, paparazzato dal settimanale Chi, ma dedicato tutto a Billy.

Martina ha trascorso qualche giorno di relax a Palmarola tra selfie in mare, bagni di sole, pranzi con amici illustri e qualche scorcio di nudità. Il semi topless beccato dai flash è involontario e in barca la Colombari ha sfoggiato un bikini nero a fascia elegante, raffinato e perfetto per il suo fisico scolpito. Anche Costacurta ha mostrato i muscoli scultorei...